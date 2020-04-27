19 Mayıs nedir 19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık Atatürk sözleri

Ulusal bayramlarımızdan olan 19 Mayıs yavaş yavaş yaklaşıyor. Bu sene 19 Mayıs salı gününe denk gelecek. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bu sene sessiz geçecek. Peki 19 Mayıs ne demek, 19 Mayıs'ta neler oldu? 19 Mayıs şiirleri

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19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin sonunda 19 Mayıs Türk gençliğine armağan edildi. Peki ulusal bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs'ın anlam ve önemi nedir? 19 Mayıs için atılabilecek mesajlar nelerdir?

19 MAYIS NEDEN ÖNEMLİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Bugün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etti.

Türk tarihinde kutlanması gereken günlerden biri 19 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır.

19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilan edilmesi de bu tarihinin önemi vurgulamaktadır.

Şanlı Türk Tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmaması için bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir.

Milletçe kutladığımız bu milli bayramlardan birisi de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. 19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti için çok şey ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Atatürk'ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtıdır.

19 Mayıs 1919 tarihi, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan Türk ulusunun ve Atatürk'ün doğum günüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk'ün bu günü genç

19 MAYIS ŞİİRLERİ

YIL 1919

Mayısın on dokuzu

Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.

Sanki harlı bir ateş

Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.

Üzülmemek elde mi;

Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

O hız, doldukça damarlara kan gibi,

Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,

Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;

Gittikçe büyükleşen

Gölgene dikilmekten

Karardı gözlerimiz.

Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;

Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.

Celal Sahir Erozan

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsuna çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'a Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasımda bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

Uğur Yiğit

BİR KURTULUŞ DESTANI

Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,

Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,

Zayıfladı kuvvetçe, dediler "hasta adam".

Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,

Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,

Atmak istediler Türkü Anadoludan.

Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,

Önder seçti kendine Mustafa Kemali.

Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,

Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep

Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,

Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,

Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkifle.

Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,

Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,

Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,

Tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".

Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,

İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek

Erdoğan Güneş

19 MAYIS

19 Mayıs'ı seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Bayramı neşe içinde,

Coşkuyla kutluyorum.

Samsun'u seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Bu bayramı hak eden,

Gençleri kutluyorum.

Bayrağımı seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Meydanları dolduran,

Sizleri kutluyorum.

Ülkemi seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Kalbinde vatan yatan,

Herkesi kutluyorum.

19 MAYIS

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türkün önü,

Bekliyor Atayı

19 Mayıs günü.

Atam Samsuna çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

Ali Ertan

19 MAYIS ŞİİRİ

Yıl 1919 Mayısın ondokuzu

İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

O yürekle değişti milletimin kaderi.

Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

Yeniden hayat verdi o nur Anadoluya.

Samsunda atan yürek Erzurumdan duyulur.

Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankarada buluştu.

Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmirin kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

Gerekirse tarihi yazarız yine kanla!

lere armağan etmesi, gençlere güvendiğinin bir göstergesidir.