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Canlı bebek ticareti! 50 bin dolara zengin Çinliler'e bebek satan çete çökertildi

Yasadışı bebek ticareti yapan çete çökertildi. Ukrayna'dan Çin'e bebek ticareti yapan bir çeteye operasyon düzenlendi. Yakalanan bebeklerin 50 bin dolar karşılığında Çin'deki zengin ailelere satıldığı ifade edildi. Çete üyeleri arasında başhekim ve sağlık çalışanları da var.

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Ukrayna'dan Çin'e aralarında başhekim ve sağlık çalışanlarının da olduğu bebek çetesine operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'deki bir doğum kliniğinin başhekimi olan bir kadının çetenin başında olduğunu belirtti. Geraşçenko, örgütün Çinli bekar erkeklerin spermlerini Ukraynalı taşıyıcı annelere enjekte ettiğini ve çocuk doğduktan sonra bebeklerin Çin'e gönderildiğini söyledi.

Bebekeleri 50 bin dolara satıyorlar

Para karşılığında satılan bebeklerin doğar doğmaz Çinli babaların ve hayali şekilde Çinli annelerin nüfusuna geçirilmiş olarak gösterildiklerini aktaran Geraşçenko, bebeklerin 50 bin dolar gibi sayılar karşılığında satıldığını kaydetti. 

Bu şekilde 140 civarı bebek satıldı

Bu zamana kadar Ukrayna'dan bu şekilde 140 civarında bebeğin satıldığının tespit edildiğini söyleyen Anton Geraşçenko, gerçek sayının tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ukrayna'da taşıyıcı annelik konusunu belirleyen düzenlemelerin olmadığını hatırlatan Geraşçenko, bu çerçevede bu kişilerin yasal boşluklardan yararlandıklarını söyledi. Geraşçenko diğer taraftan, insan ticaretinin suç olduğunu ve bu örgütün üyelerinin, bu suçtan yargılanacaklarını belirtti.

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