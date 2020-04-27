Volkswagen'den normalleşme adımı! En büyük fabrikasında üretime yeniden başladı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Volkswagen Group (VW), Wolfsburg'daki en büyük fabrikasında üretime yeniden başladığını açıkladı.

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Volkswagen Group'tan yapılan açıklamada, üretime verilen aranın ardından yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi.

8 bin çalışan işbaşı yaptı

Açıklamaya göre Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 düzeyine yükseltilecek.

Açıklamada, bu çerçevede toplam 8 bin bin Volkswagen Group işçisinin Pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin ardından, VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi.

"Önemli bir simge oluşturdu"

Açıklamaya göre, Volkswagen Group Golf, Tiguan ve Touran modellerinin ardından SEAT markasıyla ürettiği Tarraco modelinin üretimine de Çarşamba günü başlayacak.

Volkswagen Group Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, "Haftalar süren aranın ardından, Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikasında üretimin yeniden başlaması, çalışanlarımız, bayilerimiz, yedek parça sağlayıcılarımız, Almanya ekonomisi ve Avrupa için önemli bir simge oluşturdu" dedi.

Tostmann, Volkswagen Group'un, üretim sürecinde çalışan sağlığının öncelikli olduğunu bu amaçla 100 noktalı bir plan hazırlayıp uygulamaya başladıklarını ekledi.