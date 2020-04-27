Türkiye'de koronavirüs karantinasına alınan son yerler! Nerelerde karantina bitti
TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarında azalma yaşanırken yeni karantina altına alınan mahalleler, köyler oldu. En çarpıcı haber ise Bayburt'tan geldi. Huzurevinde 35 kişide koronavirüs tespit edildi. Öte yandan karantina uygulamasının sona erdiği bölgeler de oldu. işte detaylar..
Türkiye koronavirüsle savaşında yavaş yavaş başarıya doğru giderken tedbiri de elden bırakmıyor. Koronavirüs nedeniyel karantinaya alınan ev, mahalle, köy, belde ve ilçelere hen gün bir yenisi ekleniyor. Karantina sürecini bitiren bölgeler de bir bir karantinadan çıkarılıyor. Türkiye'de son karantina haberi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi. Nurdağı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan güvenlik korucusuyla temas kuranların yaşadığı 5 ev karantinaya alındı. İşte bugün karantinaya alınan yerler ve karantinadan çıkarılan bölgeler...
Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu olan A.T., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan A.T., Gaziantep'e sevk edildi. A.T. tedavi altına alınırken, ailesi ile temas kurduğu kişilerin yaşadığı Gökçedere ve Karaburçlu Mahalleleri'ndeki 5 ev karantinaya alındı.
Jandarma, 5 evin çevresinde giriş-çıkış olmaması için önlem aldı.
Nurdağı’nda 5 ev karantinaya alındı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu olan A.T., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan A.T., Gaziantep'e sevk edildi. A.T. tedavi altına alınırken, ailesi ile temas kurduğu kişilerin yaşadığı Gökçedere ve Karaburçlu Mahalleleri'ndeki 5 ev karantinaya alındı. Jandarma, 5 evin çevresinde giriş-çıkış olmaması için önlem aldı.
Erzincan'da Yukarıçamurdere Köyü karantinaya alındı
Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarıçamurdere Köyü korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çayırlı ilçemizin Yukarıçamurdere köyüne, 27.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile giriş/çıkışlarına yasaklama getirilerek, köyün karantina altına alınmasına karar verilmiştir.” denildi.
Bir aile koronavirüse yakalandı 76 ev karantinaya alındı
İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.