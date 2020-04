Türkiye'de koronavirüs karantinasına alınan son yerler! Nerelerde karantina bitti

Türkiye koronavirüsle savaşında yavaş yavaş başarıya doğru giderken tedbiri de elden bırakmıyor. Koronavirüs nedeniyel karantinaya alınan ev, mahalle, köy, belde ve ilçelere hen gün bir yenisi ekleniyor. Karantina sürecini bitiren bölgeler de bir bir karantinadan çıkarılıyor. Türkiye'de son karantina haberi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi. Nurdağı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan güvenlik korucusuyla temas kuranların yaşadığı 5 ev karantinaya alındı. İşte bugün karantinaya alınan yerler ve karantinadan çıkarılan bölgeler...

Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu olan A.T., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan A.T., Gaziantep'e sevk edildi. A.T. tedavi altına alınırken, ailesi ile temas kurduğu kişilerin yaşadığı Gökçedere ve Karaburçlu Mahalleleri'ndeki 5 ev karantinaya alındı.

Jandarma, 5 evin çevresinde giriş-çıkış olmaması için önlem aldı.