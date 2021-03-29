BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,57
ALTIN 449,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Kocaeli'de 550 kişiye koronavirüs cezası

Kocaeli'nde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 550 kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından para cezası kesildi.

Abone ol

KOCAELİ'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1006 iş yeri ve 15 bin 746 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 62, yasaklı yerlerde sigara içen 4, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 475, karantina tedbirlerine uymayan 4 ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı'nda 3 pozitif vaka
Elvis Presley'in gitarı rekor fiyata satıldı
ABD'de isyan çıkaran mahkum gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü
Formula 1'de sezonun ilk yarışında zafer Hamilton'ın
Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya temizlik yaptırıldı
Türkiye 28 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyarbakır annelerine ziyaret
Türkiye'den Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı
Fenerbahçe'de kalıcı olmak isteyen Emre Belözoğlu ekibini kuruyor
Yorumlar 1 yorum