Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği Kanal İstanbul mektubu projeyi aksatır mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere Kanal İstanbul ile ilgili mektup göndermesine tepki göstererek, "Bir yatırım projesi sonuçta. Binlerce gemiyi bekletecek misiniz? Bu mektup projeyi kesinlikle aksatmaz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Öte yandan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu olduğunu ve kazı yapılacak alanın yüzde 30'a tekabül ettiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Temelini attığımız Sazlıdere Köprümüz vardı. Burası Kanal İstanbul yolundan geçiyordu. Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Dünyanın en geniş tünelinden biri olan Cebeci tüneli, Hasdal'dan devam ettiğinizde 55 km'lik bir yoldur. Hem ulaşım aksıdır hem de köprüsü Kanal İstanbul köprüsüdür. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz.

Halkalı-Kapıkule hattını tamamen Kanal İstanbul'a göre dizayn ettik. Kanal İstanbul hem zaman alacak, hem de maliyetli bir iş. Önce alternatif yolları yapmak gerekir. Dünyadaki bu deniz ticaret alanlarındaki hareketlilik, dünyanın merkezinde bulunmamız bizim böyle lojistik koridorlara yön vermemiz çok önemli.

En ekonomik koridor ülkemizden geçendir. İstanbul'da 40 bin gemi hareketi var. İstanbul bunu kaldıracak bir kapasitede değil. Bugün İstanbul Boğazı'nda 20 saate varan bekleme süreleri var. 2030'da 25 milyar ton ticaret hacmine çıktığında kaldıramayacak bir boyuta ulaşacak. Ülkenizin gelişmesi için köprülere, yollara ihtiyaç var. Gelecekteki ihtiyaçlara devlet olarak şimdiden çözüm bulmak lazım. Köprüye karşı çıkanla Kanal'a karşı çıkan aynı zihniyette. İstanbul Havalimanı için kazılan toprak kadar Kanal İstanbul'un yapılmasında toprak kazılmayacak. Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu, kazı yapılacak alanı yüzde 30'a tekabül ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere mektubu

Devlet yönetmeye talip olan muhalefetin haline üzülüyoruz. Şikayet etmek kime yakışır, önce yatırımcıları tehdit ettiler o da olmadı bürokratları tehdit ettiler. Bir yatırım projesi sonuçta. Binlerce gemiyi bekletecek misiniz? Bu mektup projeyi kesinlikle aksatmaz. Avrupalı firmalardan en önemlileri gelip bu projede nasıl yer alacaklarını bilgi edinmeye çalışıyorlar. Yabancılardan medet ummak. Biz yatırımcı çekmek için çağrı yapıyoruz, onlar yatırımcıları tehdit ediyor. Bu bir ulaşım projesidir. Türkiye'nin ve İstanbul boğazının risklere karşı hazırlıklı olması gereken bir projedir. Aynı zihniyet İstanbul Boğazı yapılırken "suyu kurutursunuz" diyordu. Bu zihniyetin yapın dediği bir şey var mı? Yatırıma ve yatırımcıya karşılar.

Çanakkale köprüsü

Son tabliyeyi Cumhurbaşkanımız sıkıştırdı. Bundan sonra ince işlere başlıyoruz. Çanakkale Köprüsü bütün dünyanın takdir ettiği, teknoloji açısından ülkemizin geldiği nokta açısından çok önemli. Bu köprü 4600 km uzunluğunda. Neredeyse Boğaz'daki köprülerin 3 katı uzunluğunda. Orta açıklık olarak dünyanın en uzun köprüsüdür. Bir de kule ayakları 318 metre yüksekliktedir. Orta açıklık 2023'tür. Orada da ince mesajlar içermektedir. Bu 318 metrelik yüksekliğin üstüne Seyit onbaşının mermisi yerleştirilecek.

Geçiş ücreti ne kadar?

Bu proje 2,5 milyar Euro'luk bir proje. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı. Bu yatırımın da belli vadede işletme sürecine geçme durumu var. Açılacağı zaman geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 15 Euro'nun altında da olabilir. Bu köprü sayesinde 6 dakikada karşıya geçeceksiniz. Verdiğiniz parayla zamandan kazanıyorsunuz. Devlet bütçesiyle 2,5 milyar Euro'luk bir para veremeyeceğiniz için yap-işlet-devret yöntemiyle yapıyorsunuz.

Geçiş garantisi

Bunu devlet bütçesinden yaptığınızı düşünün. 2,5 milyarlık Hazine'den para aktarmam gerekecekti. O zaman vatandaşın cebinden alıyor olacaktık. Garanti araç sayısı 45 bin. İlk yıllarda bulmayacaktır ama belli bir zaman diliminde bulacaktır.

2024 yılına geldiğimizde artık başa baş noktasına geleceğiz. Devletin kasasından ekleme yapmayacağız. 2024 yılından sonra gelir almaya başlıyoruz. 2036'da artık hiç katkı vermeyeceğiz ve hepsinden gelir alacağız.

İSTANBUL HAVALİMANI 10 milyar Euro, 200 bin kişi istihdam sağlıyorsunuz. 22 milyar Euro da işletme esnasında para alıyorsunuz. Devletin kasasından hiç bir şey çıkarmadan 37 milyar dolarlık bir yatırım yaptınız. ABD, Avustralya İngiltere hep bu modeli kullanıyor.

İstanbul metrosu

İstanbul'daki bütün metroları AK Parti yaptı. İBB hiç bir tane yeni projesi yok. Şu anki yönetimin tamamladığı proje yok. Bakanlık olarak 103 km'lik yatırımımız var. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu 3 ay sonra bitireceğiz. Türkiye'nin en hızlısı, dünyanın da en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Başakşehir-Kayaşehir Merkez metro hattı. Belediye bu hattı yapmıyordu. Biz devraldık. 18 ayda %90'lara çıkardık.

Haziran ayından itibaren Taksim'den bir kişi metroya binecek. Gayrettepe'de aktarma yapıp İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. 33 dakika sürecek. İstanbul için bin 100 km'lik metro hattı yapılması gerekir. Bunun acil olarak 519 km'ye çıkartılması lazım. Yapmazsanız büyük olumsuzluklar bekliyor İstanbul'u.