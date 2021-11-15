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Fransa'nın bayrağını değiştiren Macron halkın sabırları taşırdı

Fransa'nın bayrağını değiştiren Macron halkın sabırları taşırdı

FRANSA'da geleceği tartışılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine oldukça tartışılacak bir karara imza attı ve ülkesinin bayrağının rengini değiştirdi. 45 yıl sonra gelen bu adım halkın tepkisini çekti.

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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı bir karara imza attı. Macron ülkesinin bayrağını oluşturan üç renkten biri olan maviyi daha koyu bir tonu olan lacivert ile değiştirdi. Konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmazken Elysee Sarayı renk değiştirme kararının Macron'un operasyon direktörleri Arnaud Jolens ve Bruno Roger-Petit'in tavsiyesi üzerine alındığını doğruladı.

Fransız haber sitesi Europe 1'e göre Macron, bu kararı Fransız devriminin bir sembolünü yeniden canlandırmak amacıyla aldı. Kararın politik sebeplerle verildiği anlaşılırken bu durum hem hükumet içinde hem de halk arasında tartışmalara neden oldu. İddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da yeni bayrak, Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis dahil olmak üzere başkentteki hükumet binalarında sergilenmeye başladı.

Renk değişimi tepki çekti

Bayrağın resmi bir açıklama olmadan değiştirilmesi sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Bazı kişiler bayrağın yeni rengini çirkin bulurken bazıları da yapılan değişikliği 'politik' bulduğu için eleştirdi. Değişikliğin gizli saklı yapılması 'Fransa'nın derin sembollerine müdahale' gerekçesiyle tepki çekti.

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