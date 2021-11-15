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Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunan ordusunda kırmızı alarm

Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunan ordusunda kırmızı alarm

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci meselesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yönelik sözleri sonrası acil toplanan Yunan askeri yetkililer sınır birliklerini alarm durumuna geçirme kararı aldı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci meselesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yönelik, "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" yönündeki sözlerinin ardından Yunanistan Silahlı Kuvvetleri alarma geçirildi.

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre; Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un kuvvet komutanlarıyla yaptığı olağanüstü görüşme sonrası özellikle sınır birliklerine talimat gönderildi.

Toplantıda 'kara ve deniz sınırlarındaki gözetlemenin artırılması ve artan göçmen akınıyla ilgili yaşanan hadiselerin de sınır birimleri tarafından ivedilikle merkeze bildirilmesine özel önem verilerek ihtiyati tedbirlerin alınmasına' karar verildi.

Kararların Yunan Polisi (ELAS) ve Yunan Sahil Güvenlik Birimleri ile tam bir koordinasyon içinde alındığı dile getirildi.

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