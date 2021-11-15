Alparslan dizisinde Evdokya kimdir tarihteki yeri ve önemi nedir?

Sultan Alpaslan'ın hayatını ve başarılarını anlatan dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultan olan Alparslan'ın başarılarının anlatıldığı dizideki Evdokya kimdir, tarihteki yeri nedir ve kimin kızı soruları merak edildi.

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TRT 1 ekranlarının daha ilk bölümünden en çok izlenen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde öne çıkan Evdokya kimdir, tarihte yeri var mı, Evdokya kimin kızı ve planı nedir soruları merak edildi.

Alparslan: Büyük Selçuklu Evdokya kimdir? Evdokya'yı kim oynuyor?

Evdokya karakterini Gizem Karaca oynuyor. Evdokya karakteri kurgusal bir karakterdir. Karakter oluşturulurken tarihi kişilerden esinlenilmiştir. Evdokya; Ailesinin intikamını almak ve Konstantiniyye’ye imparatoriçe olarak dönmek en büyük arzusudur. Amacına giden yolda hırslı ve gözü karadır. Devlet işlerinde amcası Kekavmenos’a yardımcı olur.

Gizem Karaca kimdir?

Gizel Karaca 7 Eylül 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti.lkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012'de Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca, 2013 yazında Benim Hala Umudum Var ile oyunculuğa devam etti. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başladı. Aynı yıl Kara Sevda dizisine Komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.