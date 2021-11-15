Çağrı Bey kimdir ne zaman nasıl öldü Çağrı Bey çocukları ve torunları kimdir?

Sultan Alpaslan'ın hayatını ve başarılarını anlatan dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultan olan Alparslan'ın başarılarının anlatıldığı dizideki Çağrı Bey merak edilenler arasında. Peki Çağrı Bey kimdir, tarihteki yeri ve önemi nedir? Çağrı Bey, eşleri ve çocukları kimdir?

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TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı bey ve hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor? Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey Kimdir? Çağrı Bey ne zaman, nasıl öldü? Çağrı bey eşi ve çocukları kim? İşte detaylar...

Abbasi Halifesi El-Kâim’in kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'da halife ile evlenmiştir. Çağrı Bey ne zaman, nasıl öldü? Çağrı Bey'in Mezarı nerededir? Çağrı bey eşi ve çocukları kim? İşte detaylar...

Horasan Selçuklu meliki Çağrı Bey Tarihte Kimdir?

Çağrı Bey tam adıyla Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail, 989 yılında dünyaya geldi, 16 Temmuz 1060,İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nde şehiri olan Serahs hayatını kaybetti.

Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır.

Çağrı İsim kökeni

Çağrı ismi o zamanlar sık kullanılan Türkçe'de harfi harfine Doğan veya Boz doğan anlamına gelir.

Divân-ı Lügati't-Türk'te çagrı: doğan kuşu, çakır kuşu anlamında yazılmıştır.

Çağrı Bey'in Hayatı

Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, daha Oğuz boylarının Horasan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında doğmuşlardır.

Çağrı Bey diğer Türk boyları arasındaki düşmanlık ve halkın baskısı sonucunda Maveraünnehir bölgesinden Horasana göç etmiştir. Horasan o zamanlar Gazne Devleti'nin bir parçasıydı.

Tuğrul Bey ile devleti ortak yönetti ve Horasan Melikliği yaptı. Bizans'ın kaleleri olan Vaspurakan ve Ani kalelerine karşı sefer düzenleyerek büyük kazanç sağladı. 1035 yılında Gazneli hükümdarı I. Mesut üstüne yapılan seferde Mesut yenildi. Bir antlaşma yapıldıysa da buna uymayan Mesut'u Çağrı Bey yendi ve Afrâsîâb'ın kurduğu rivayet edilen Merv şehrini Çağrı Bey 1037 yılında feth ederek, iç kaleye girmiş ve atının örtüsünü yere koyup "taht gibi" üstüne oturmuştur.

1040 yılında Dandanakan Savaşı yapıldı. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey egemenlik alanını ikiye bölüp kardeşi ile paylaşmış, günümüz Irak'a kadar uzanan batı bölümünü Tuğrul Bey, doğu bölümünü (Horasan) de kendisi yönetmiştir. Çağrı Bey kardeşi Tuğrul Bey'le her zaman iyi ilişki kurmuşlar, Çağrı Bey, Tuğrul Beye karşın birkaç evlat geriye bırakmıştır.

Tuğrul Bey, 1056 yılında Bağdat'ta hüküm süren Şii Büveyhoğulları devletine son vermiş batıya doğru topraklarını genişletmiştir. Büveyhoğulları tarafından baskı altında tutulan Sunni Halifeler Selçukluları kutlamışlar. Halife Kaim, Tuğrul Bey'e Ruknu ʾd-daula (Hanedan desteği), Maliku ʾl-maschriq wa-ʾl-maghrib (Doğu'nun ve Batı'nın Hükümdarı) ve Sultan unvanını vermiştir. Öbür Türk boylarıyla akrabalıklar kurdu (Mesela oğlunu Kıpçak hükümdarının kızıyla evlendirmesi gibi.). 1059'da Tuğrul Bey'e karşı ayaklanan kuzeni İbrahim Yınal'ın ayaklanmasını bastırdı. 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat etti.

Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletlerinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Mesela Bumin Kağan ve İstemi Kağan, Bilge ile Köl Tigin, daha sonraları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gibi.

Hanedanlar arasında dostluk ve siyasi bağların kurulması ve Tuğrul Bey'in İslam peygamberi nesli ile kucaklaşması için Abbasi Halifesi El-Kâim’in kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'da halife ile evlenmiştir.