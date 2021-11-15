CHP'den 'ekonominin kitabını yazdık' diyen Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "ekonominin kitabını yazdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde memurlarla buluşmasında yaptığı "Bir zamanlar feribotların havalar bozuk olduğu zaman çalışamadığı Çanakkale'de bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Peki bu nasıl yapıldı? Bu parayı nereden buldunuz? Evet söyleyeyim. Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprü. Ve bunu biz "yap-işte-devret"le inşallah 12 yıl sonra bu köprü kime kalacak? Devlete, Millete kalacak. Ama bunların kafası bunu basmaz. Diyor ki 'Nasıl yaptınız bunu?' İşte böyle yaptık. Türk firmalarıyla Kore iş birliğiyle yaptık. Birçok yatırımlarımızı böyle gerçekleştirdik. Hala gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor. 'Millet aç' diyor. Bu 5 bin kişi burada çalışıyor. Ve buradan hepsi ücretlerini alıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor buna bakıyor. İşte biz bu noktada ekonominin evelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz açıklaması muhalefetin gündeminde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'a yüklendi.

Ekonominin kötü olduğunu savunan ve halkın alım gücünün düştüğünü belirten Öztrak, Erdoğan'ın yazdığı kitaptan örnekle vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

Mutfaklardan gelen boş tencere sesleri var

"Erdoğan’ın yazdığı kitapta; yüzde 20’ye dayanan Tüketici Enflasyonu var.

Yüzde 46’yı aşan Üretici Enflasyonu var. Bir yılda; karnabahara yüzde 124, patatese yüzde 70, tavuk etine yüzde 68, domatese yüzde 62 zam var. Erdoğan’ın yazdığı kitapta, mutfaklardan gelen boş tencere sesleri var.

Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide; Türkiye’yi nasıl dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeler liginde 12’nciliğe çıkardığı var. Erdoğan’ın yazdığı kitapta, '2023’de Türkiye’yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapacağız' deyip yola çıktıktan 10 yıl sonra 2023’e iki yıl kala Türkiye’yi en güçlü 20 ekonomi liginden düşürmek var.

Fert başına geliri 3 bin 983 dolar eritmek var

Erdoğan’ın yazdığı kitapta, Alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağım dedikten 7 yıl sonra, milli gelirimizi 241 milyar dolar, fert başına geliri 3 bin 983 dolar eritmek var.

Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide; Cumhuriyet tarihimizde ilk defa fert başına gelirin 7 yıl üst üste gerilemesi var. Ekonomide böyle bir beceriksizliğin kitabı yazılmadı. Bu da Erdoğan’a nasip oldu.

Erdoğan’ın yazdığı ekonomi kitabında satılan limanlar var, Tekel var, şeker fabrikaları var, termik santraller, hidroelektrik santralleri var. Tarlanın taşıyla, tarlanın kuşunu vurdurdukları Telekom var. Satılan yüzlerce arazi, oteller ve binalar var. Satıp, savılan ve parasının nereye harcandığı bilinmeyen 62,5 milyar dolarlık kamu varlığı var.

Erdoğan’ın kitabında; milletin elde kalan son gümüşlerin Varlık Fonu denen Saraya ait paralel hazinesiye devri var. BOTAŞ’ın, Ziraat Bankası’nın, Eti Maden’in, Türkiye Petrolleri’nin bu paralel hazinede hesapsız kitapsız yönetimi var.

Kanuna rağmen milletin meclisine hesap vermeyen, denetim raporlarını Meclis’ten kaçıran bir yönetim anlayışı var.

Hiçbir şeyin hesabını vermek yok

Erdoğan’ın kitabında yaptığı hiçbir şeyin hesabını vermek yok. Meclis denetiminden kaçan yaptıklarının hesabını vermekten korkan,

Saydam olmayan bir anlayış var.

Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide, 'Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak' deyip de milletin geçmediği köprüye, yola, tünele, uçmadığı havaalanına, yatmadığı hastaneye, milyarlarca dolar ödemesi var.

Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide skandal bitmiyor. Merkez Bankası’nın arka kapısından ihalesiz, hesapsız, kitapsız buharlaştırılan 128 milyar dolar var.

2018 Genel Seçimlerini ve 2019 Mahalli İdare Seçimlerini kazanmak için ucuz ucuz satılan 128 milyar dolar var.

- Bugün dolar 10 lira. Ve ortada korkunç bir kamu zararı var. Merkez Bankası’nın kasası şimdi bıraktık 70 centi tek cente muhtaç. Merkez Bankası’nın döviz varlığı döviz borcuna yetmiyor. Rezerv kasası 5 Kasım itibariyle 35 milyar 176 milyon dolar açık veriyor.

Berat Albayrak'ın kitap hazırlığı

Damat, 'At izi, it izine karıştı, Allah sonumuzu hayreylesin' dedi, kaçtı gitti. Şimdi 'İntikam soğuk yenen bir yemektir' diye kitap yazıyormuş. Yakında bu kitap da raflardaki yerini alacakmış. Ama daha önce kayınpederiyle beraber yazdıkları, 'Ekonomi nasıl batırılır?' kitabı var. O kitap milleti perişan etti. Kayınpederiyle beraber millete yedikleri koruklar çocuklarımızın, torunlarımızın midesini daha uzun süre ekşitecek.

Erdoğan’ın kitabını yazdığını söylediği ekonomide milli paramızın değeri güneş görmüş kar gibi eridi. Merkez Bankası’nın son başkanı 19 Mart’ta atandı. Atama kararının yayınlandığı gün 1 Dolar, 7 Lira 22 Kuruştu. Bugün 1 Dolar, 10 Lira. Türk Lirası, Mart ortasından bu yana dolara karşı yüzde 28 değer yitirdi. Benzer ekonomilerle karşılaştırıldığında dolara karşı en fazla değer kaybeden para birimi Türk Lirası.

Paramız, en yakın rakibi Arjantin’in pezosundan üç kat fazla değer yitirmiş. Türk Lirası; Bulgar Levası’na karşı yüzde 25, Fas Dirhemi’ne karşı yüzde 26, daha önce ismini duymuş muydunuz bilmiyorum Mozambik Meticalı’na karşı yüzde 38 değer yitirmiş.

- Erdoğan kendisine 'ekonomist' diyor. Ama milletimiz Erdoğan’ın ekonomi diplomasını da görmek istiyor. Millet haksız mı? Elbette değil. Çünkü bu berbat kitabı yazsa yazsa ancak 'çakma ekonomist' yazar.