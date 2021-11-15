Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu,.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un, sürdürülebilir yeni nesil bir ulaştırma sistemi oluşturulmasında önemli bir görevi yerine getireceğini, mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığını belirtti.

Karaismailoğlu, her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarının arttığını vurgulayarak, "İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarına planlı yaklaşımla cevap vermek adına; Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Başakşehir, Ispartakule ve Hadımköy kesimini de dahil ettik. 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy Nakkaş kesimiyle otoyolun toplam uzunluğu 445 kilometreye ulaşacaktır. Başakşehir-Hadımköy Nakkaş yoluna Hasdal-Başakşehir Kavşağı yoluyla doğrudan bağlantı sağlayacağız. Başakşehir, Kayaşehir Ispartakule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında doğu-batı yönünde yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş olacağız. Böylece İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip noktası Mahmutbey Kavşağındaki yoğun trafik oldukça rahatlayacaktır" dedi.

"YENİ BİR ÇAĞIN KAPISI ARALANACAK"

Karaismailoğlu, Başakşehir-Hadımköy kesiminin en önemli yapısının Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü olduğunu

belirterek, 2x4 şeritli, 440 metre orta açıklığa ve 210 metre yan açıklığa sahip köprünün 196 metre yüksekliğinde iki adet kulesinin bulunacağını söyledi. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber 860 metre uzunluğundaki Sazlıdere Köprüsü'nün yaklaşım viyadükleriyle beraber 1.618 metrelik bir açıklığa sahip olacağını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısının aralanacağı Kanal İstanbul'un ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamle olduğunu ifade ederken Marmara'da alternatif bir su yolu olarak ülke hizmetine sunulacağını söyledi. İstanbul Boğazı'ndaki yoğunluğa dikkati çeken ve gemilerin bekleme süresinin her geçen gün arttığına değinen Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiş ve Kanal İstanbul Projesi hayata geçirilmiştir." şeklinde konuştu

Hem otoyolun hem de köprünün yapım çalışmalarının her geçen gün hız kazanarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu,

"Kanal İstanbul'daki ikinci adımımız da bir diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının başlangıç kesimi olan Halkalı-Ispartakule arası hızlı tren kesimine de başlıyoruz. Buranında temelini yakın zaman içerisinde atacağız. Plan ve program içerisinde bir taraftan Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken diğer taraftan sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz" diye konuştu.

"KAMU KAYNAKLARI VEYA ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ İLE BİR BİR TAMAMLIYORUZ"

Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Onlar bu projenin önemini anladı ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler anlamadı ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Herkesin gıptayla baktığı projeleri kamu kaynakları veya özel sektör iş birliği ile bir bir tamamlıyoruz. İnsana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleriyle, bölgesel ve küresel bütünleşme odaklı bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye hız kesmeden devam edeceğiz"