BIST 1.708
DOLAR 10,02
EURO 11,47
ALTIN 599,95
HABER /  GÜNCEL

Rusya'dan flaş açıklama! S-400 parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladık

Rusya'dan flaş açıklama! S-400 parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladık

RUSYA'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıklarını duyurdu.

Abone ol

S-400'lerin üreticisi Rus Rosoboronexport şirketinin Genel Direktörü Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji (transferi) konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları (ve üretimini) yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.

Türkiye'de S-400'ün hangi parçaları üretilecek?

Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.
Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.

Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldık

Ankara, şimdiye dek Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.  Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı.

İkinci parti alınırsa öncelik Türkiye'nin olacak

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde Türkiye'ye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

ABD, bir NATO ülkesi olmasına rağmen Rusya'dan savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında bir dizi yaptırım uyguluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Son seçim anketi sonuçları PİAR'dan geldi eğer doğruysa bomba
Son seçim anketi sonuçları PİAR'dan geldi eğer doğruysa bomba
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye eleştirileri! Türkiye demokrasi mi diye soruldu
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye eleştirileri! Türkiye demokrasi mi diye soruldu
Türkiye'de yabancılara konut satışı rekor kırdı yüzde 38 arttı!
Türkiye'de yabancılara konut satışı rekor kırdı yüzde 38 arttı!
Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da güzellik merkezinde Çekyalı kadına taciz!
Şanlıurfa'da güzellik merkezinde Çekyalı kadına taciz!
Sınırdaki göçmen krizinde AB'den Belarus'a yeni yaptırım kararları
Sınırdaki göçmen krizinde AB'den Belarus'a yeni yaptırım kararları
Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu! 5 kişi gözaltında
Elazığ merkezli 'kart kopyalama' operasyonu! 5 kişi gözaltında
Kütahya'da ilginç olay! Yıllardır dua edilen Yarın Dede türbesi boş çıktı
Kütahya'da ilginç olay! Yıllardır dua edilen Yarın Dede türbesi boş çıktı
Cin Ali "ablaları" Suna ve Selma'nın açtığı müzede sevenleriyle buluşuyor
Cin Ali "ablaları" Suna ve Selma'nın açtığı müzede sevenleriyle buluşuyor
Türkiye'nin konuştuğu 'Elmalı Davası'nda flaş karar! 3 kişi beraat etti
Türkiye'nin konuştuğu 'Elmalı Davası'nda flaş karar! 3 kişi beraat etti