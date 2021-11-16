FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan-Tuğba Ekinci Türk-Kürt kavgası WhatsApp'a taşındı
FLASH TV Al Sana Haber canlı yayınında birbirine giren Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin Türk-Kürt kavgası programın ortak Whatsapp grubuna taşındı, Seyhan Soylu o yazışmaları ifşa etti. Öte yandan Tuğba Ekinci yerine programa Nurseli İdiz geldi.
FLASH Tv'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana gündeminden düşmeyecek olaylar yaşanan Al Sana Haber programının sunucuları Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan'ın arasında 10 Kasım canlı yayınında yaşanan 'Türk-Kürt' kavgası, program sunucularının yer aldığı ortak WhatsApp grubuna yaşındı, bütün mesajlar ifşa oldu. Öte yandan, programı terk eden Tuğba Ekinci'nin yerine Nurseli İdiz transfer edildi. WhatsApp tartışmasının ardından Tuğba Ekinci Instagram'dan paylaştığı Atatürk fotoğrafıyla Nihat Doğan'a mesaj verdi.
Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programındaki gerginlik geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Canlı yayında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile tartışan Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Ekinci yerine Nurseli İdiz programa alınırken kavga sonrası mesajlaşmalar da ifşa oldu. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti. Tuğba Ekinci yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.
Seyhan Soylu ise Whatsapp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci’nin programdan sonra devam eden kavgalarını ifşa etti. Tuğba Ekinci Whatsapp grubundan çıkarıldı.
"Kürdün en büyük düşmanı Kürt'tür
Tuğba Ekinci'nin mesajlarda "Kürdün en büyük düşmanı Kürt'tür. Başta İbrahim Tatlıses ibreti alemde az çekmedi kendi memleketlisinden çektiği kadar, çaylaklar yaşayarak öğrenecekler" dedi.