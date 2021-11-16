FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan-Tuğba Ekinci Türk-Kürt kavgası WhatsApp'a taşındı

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programındaki gerginlik geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Canlı yayında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile tartışan Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Ekinci yerine Nurseli İdiz programa alınırken kavga sonrası mesajlaşmalar da ifşa oldu. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti. Tuğba Ekinci yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.