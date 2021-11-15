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Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren soru yumruğunu masaya vurdu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de katıldığı programda kendisine sorulan, 'ABD Başkanı Biden' sorusuna sinirlendi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın hazırlayıp sunduğu Akılda Kalsın programına konuk oldu.

Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiası soruldu

Programda partisiyle ilgili soruları yanıtlayan Sarıgül, ABD'den para alan muhalefet partisi sorusuna tepki gösterdi.

"Alan parti çıkıp söylesin"

Bağcı'nın "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiasında bulundunuz, bu parti kim?" şeklindeki sorusuna sinirlenen Sarıgül, "ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. İktidarın değişmesi için muhalefet partilerine destek vermek lazım. Kusura bakmayın bunu Erzincanlı Sarıgül söylemedi. Bunu söyleyen ABD Başkanı. Siz ABD başkanından hesap sormuyorsunuz, benden hesap soruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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