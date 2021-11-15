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Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle öldü

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle öldü

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle vefat ettiği bildirildi. Uzun süredir yoğun bakımda yattığı biliniyordu.

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Osman Öcalan, bugün (15 Kasım) sabaha doğru saat 04.30 sularında koronavirüs nedeniyle vefat etti. Osman Öcalan, bir süredir Erbil'de yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Öcalan'ın Temmuz 2021’de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği yönünde bilgiler gelmiş, ailesi ise Öcalan’ın felç geçirdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.

Osman Öcalan

Mehmet Öcalan: Cenaze Türkiye'ye getirilsin

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Öcalan, kardeşinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini beklediklerini söyledi.

Ölüm haberini alan Şanlıurfa’daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.

Mehmet Öcalan

Mehmet Öcalan

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