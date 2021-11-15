Devlet Bahçeli'den 3 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme için talimat

MHP lideri Devlet Bahçeli Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın bulunması için teşkilata talimat verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, “Kayıp Müslüme Yağal’ı Arama Çalışmaları’’ hakkında açıklama yaptı. Yalçın, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Mersin’in Gülnar ilçesinde ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın bulunması için MHP teşkilatlarının da teyakkuza geçirildiğini duyurdu.

"Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın bulunması için yürütülen çalışmalara her türlü desteğin verilmesi hususunda Mersin'deki MHP teşkilatlarının ve Gülnar Belediyesi'nin; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile teyakkuza geçirildiğini" duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamasında, kaybolma hadisesi öğrenilir öğrenilmez devletimiz bütün imkânlarını seferber ettiğini ve jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın 'Kayıp Müslüme Yağal’ı Arama Çalışmaları' hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

MÜJDELİ HABERİ DUALARLA, ÂMİNLERLE BEKLEMEKTEYİZ

"Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ı bulmak maksadıyla 10 Kasım’dan bu yana sürdürülen arama çalışmaları, kamuoyunda büyük bir endişe ve umutla takip edilmektedir.

Milletimiz; arama çalışmalarından gelecek müjdeli bir haberi dualarla, âminlerle beklemektedir.

Müslime’nin ailesine ve sevenlerine sağ salim kavuşması en büyük arzumuz, dileğimizdir.

Kaybolma hadisesi öğrenilir öğrenilmez devletimiz bütün imkânlarını seferber etmiş; jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN TALİMATLARIYA MHP TEŞKİLATLARI TEYAKKUZA GEÇİRİLMİŞTİR

Bu arada Mersin’deki MHP teşkilatları; gerek bölge halkı, gerekse görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile teyakkuza geçirilmiştir.

Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar belediye ekipleriyle birlikte Müslüme Yağal’ı arama çalışmalarını desteklemektedir.

Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir.

Evladımız Müslüme’nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir.

Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için, hem küçük Müslüme’nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır."