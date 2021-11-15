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AK Partili Eşref Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim yanımda Bakan Bey vardı

AK Partili Eşref Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim yanımda Bakan Bey vardı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref, kendisine yönelik FETÖ eleştirileriyle ilgili "Ben 2012 yılında hatırlıyorum o zaman FETÖ'nün festivalleri, olimpiyatları vardı. Türkçe olimpiyatları falan. Biz de oraya gittik. Önde oturduk. Yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güvenç" dedi.

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Fakıbaba katıldığı bir televizyon programında kendisi ve oğluyla ilgili 'FETÖ' sorularına yanıt verdi.

Yayın sırasında bir izleyicinin, oğlunun Kanada'da FETÖ yurdunda kalıp kalmadığıyla ilgili sorusunu ”Kanada değil, Avusturya” olarak düzelten Fakıbaba, izleyicinin oğlunu değil, kendisini sorması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Evet kaldı. Ama, oğlumu soracağına beni sorsun. Ben 2012 yılında hatırlıyorum o zaman FETÖ'nün festivalleri, olimpiyatları vardı. Türkçe olimpiyatları falan. Biz de oraya gittik. Önde oturduk. Yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güvenç. Ben şuna inanıyorum. Belediye başkanıydım, yanımda bakan vardı. Şuanda İçişleri Komisyonu Başkanı olan kişi var. Ama, Urfa'da bu FETÖ ile ilk mücadeleyi veren Ahmet Fakıbaba'dır.”

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