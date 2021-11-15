Nizamülmülk ne demek kimdir Sultan Alparslan'daki Nizamülk ölümü

Sultan Alpaslan'ın hayatını ve başarılarını anlatan dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultan olan Alparslan'ın başarılarının anlatıldığı dizideki Nizamülmülk merak edilenler arasında. Peki Nizamülmülk ne demek, tarihte Nizamülmülk kimdir, nasıl öldü?

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TRT 1 ekranlarının daha ilk bölümünden en çok izlenen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde öne çıkan Nizamülmülk tarihte kimdir? Büyük Selçuklu Devleti'nin baş veziri olarak görev yaptı. Siyasetname ise tarihin önemli eserleri arasındadır. Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Peki, Nizamülmülk'ü kim öldürdü?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin konusu nedir: Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alacak. Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Çağrı Bey'in oğlu olan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in yerine geçmiştir. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultandır. Bizanslılara karşı yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır.

Eşleri: Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın eşleri Aka Hatun, Seferiye Hatun'dur.

Çocukları: Sultan Alparslan'ın çocukları ise Muizzeddin Melikşah Tacüddevle Tutuş İzzeddin Arslan Argun Böri Bars Tuğrul Ayaz Togan Arslan Tekiş Ayşe Züleyha Fülane Hatun'dur.

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları: Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Sarp Levendoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

Nizâmülmülk ne demek:

Gerçek adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî olan devlet adamına Nizamülmülk ismi, Abbasi halifesi tarafından verildi ve anlamı da "devletin düzeni" şeklindedir.

Nizâmülmülk kimdir:

Nizâmülmülk, 10 Nisan 1018 tarihinde İran'ın Horasan bölgesinin Tus şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde bu şehir, Gazneliler'in idaresi altında bulunuyordu. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlamış ve 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur.

1063'ten itibaren görevine Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Sultan Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik görevinde bulunmuştur. "Memleketin nizamlarının kurucusu" anlamında olan Nizâmülmülk ismi, Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi.

Nasıl öldü: Nizâmülmülk, 1092 yılında bir Haşhaşî fedaisi tarafından suikaste uğrayarak bir hançer ile öldürülmüştür.



Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmektedir.