BIST 1.702
DOLAR 10,05
EURO 11,51
ALTIN 600,86
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

TOKİ 14 ilde proje başlattı 436 TL taksitle ev alma fırsatı ayrıntılar netleşti

TOKİ 14 ilde proje başlattı 436 TL taksitle ev alma fırsatı ayrıntılar netleşti

TOKİ 14 ilde proje başlattı. Dar gelirli vatandaşın 436 TL taksitle ev alabilmesini mümkün kılan projesinin ardından, hangi il ve ilçelerde konut yapılacağı belli oldu.

Abone ol

Artan ev fiyatları nedeniyle pek çok kişi kiradan kurtulup ev sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, hayallerini ertelemek zorunda kalanlara kolaylık sağladı. 14 ilde yapılan toplu konut projesinde 436 TL taksiyle ev alabilmek mümkün. 

Toplamda 14 ilde yürütülen TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 konutlarda satışlar için başvuru dönemi başlıyor. Bazı projelerin 1.000 ve 2.000 TL arasına değişen başvuru bedelleri olduğu görülüyor.

Satışlara 1+1 konutlar da dahil oluyor. Yeni projede en düşük 436 TL taksitle ev satışları başlıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere illerde de satışta olan projelere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte; 2+1 ve 3+1 konutlardaki satışların detayları!

Proje: Bursa Orhaneli
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 - 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 10 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021
Fiyat: 159.407,55 TL'den
Peşinat: 15.940,76 TL'den
Taksit: 797,04 TL'den başlıyor

Proje: Kocaeli Dilovası
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Açık Satış (En az %40 Engelli Raporu olanlara satışı yapılacaktır)
Başvuru tarihleri: 01 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021
Fiyat: 210.258,30 TL'den
Peşinat: 42.051,66 TL'den
Taksit: 934,48 TL'den başlıyor

Proje: Ankara Yeni mahalle
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: 03 Aralık 2021
Fiyat: 211.121 TL'den
Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

Proje: Bartın Merkez
Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru tarihleri: 09 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021
Kura Tarihi: 26 Kasım 2021
Fiyat: 193.067,75 TL'den
Peşinat: 23.168,13 TL'den
Taksit: 943,89 TL'den başlıyor

Proje: Afyon Sandıklı
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: 02 Aralık 2021
Fiyat: 191 bin 103 TL'den
Peşinat: 19 bin 110 TL'den
Taksit: 955 TL'den başlıyor

Proje: Kırıkkale Keskin
Konut Tipleri: 2+1, 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 01 Aralık 2021
Fiyat: 158.501,38 TL'den
Peşinat: 15.850,14 TL'den
Taksit: 792,51 TL'den başlıyor

Proje: Konya Akören
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 09 Aralık 2021
Fiyat: 117.860,05 TL'den
Peşinat: 14.143,21 TL'den
Taksit: 576,20 TL'den başlıyor

Proje: Kütahya Merkez
Konut Tipleri: 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım – 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 02 Aralık 2021
Fiyat: 315.157,50 TL'den
Peşinat: 31.515,75 TL'den
Taksit: 1.969,73 TL'den başlıyor

Proje: Malatya Yazıhan
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 29 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 16 Aralık 2021
Fiyat: 172.740,92 TL'den
Peşinat: 17.274,09 TL'den
Taksit: 863,70 TL'den başlıyor

Proje: Bitlis Merkez
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 18 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 07 Aralık 2021
Fiyat: 171.512,00 TL'den
Peşinat: 17.151,20 TL'den
Taksit: 857,56 TL'den başlıyor

Proje: Erzincan Kemaliye
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 15 Aralık 2021
Fiyat: 148.184,34 TL'den
Peşinat: 17.782,12 TL'den
Taksit: 493,95 TL'den başlıyor

Proje: Erzurum Aşkale
Konut Tipleri: 3+1
Satış Yönetimi: Açık Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021
Fiyat: 118.558,77 TL'den
Peşinat: 11.855,88 TL'den
Taksit: 592,79 TL'den başlıyor

Proje: Kars Merkez
Konut Tipleri: 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Dubleks
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru tarihleri: 15 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021
Kura Tarihi: : 25 Kasım 2021
Fiyat: 248.029,00 TL'den
Peşinat: 24.802,90 TL'den
Taksit: 1.102,35 TL'den başlıyor

Proje: Sivas Yıldızeli
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 500 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Kura Tarihi: : 14 Aralık 2021
Fiyat: 131.015,44 TL'den
Peşinat: 15.721,85 TL'den
Taksit: 436,72 TL'den başlıyor

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Formülü padişah fermanıyla yasaklanmıştı yıllar sonra Edirne’de hayat bulmaya başladı
Foto Galeri Formülü padişah fermanıyla yasaklanmıştı yıllar sonra Edirne’de hayat bulmaya başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşecek
Diyarbakır'da parçalanmış bulunan ceset kayıp Mehmet'e aitmiş! Soruşturma sürüyor
Diyarbakır'da parçalanmış bulunan ceset kayıp Mehmet'e aitmiş! Soruşturma sürüyor
CHP'den 'ekonominin kitabını yazdık' diyen Erdoğan'a yanıt
CHP'den 'ekonominin kitabını yazdık' diyen Erdoğan'a yanıt
Sultan Alparslan eşleri ve çocukları kimdir kaç kere evlendi?
Sultan Alparslan eşleri ve çocukları kimdir kaç kere evlendi?
Alzheimer hastalığına karşı aşı yolda Hafıza kaybını iyileştirdi
Alzheimer hastalığına karşı aşı yolda Hafıza kaybını iyileştirdi
AK Partili Eşref Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim yanımda Bakan Bey vardı
AK Partili Eşref Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim yanımda Bakan Bey vardı
Devlet Bahçeli'den 3 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme için talimat
Devlet Bahçeli'den 3 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme için talimat
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren soru yumruğunu masaya vurdu
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren soru yumruğunu masaya vurdu
Türk Eczacılar Birliği ilaç sıkıntısı için konuştu: Uyarıyoruz, ilaç krizi derinleşecek!
Türk Eczacılar Birliği ilaç sıkıntısı için konuştu: Uyarıyoruz, ilaç krizi derinleşecek!
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle öldü
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle öldü