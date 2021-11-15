CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sanayide yapılan elektrik zammının yankılarını konuşmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşecek.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 17.00'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamada yapan Kılıçdaroğlu, "Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar... Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz."