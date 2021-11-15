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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı için taziyelerini iletmek üzere ailesini ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı aradı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. 

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Başrahip Anuşyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan’ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

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