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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Jeff Bezos insanlığın geleceği için konuştu: Uzayda doğup silindirlerde yaşacağız

Jeff Bezos insanlığın geleceği için konuştu: Uzayda doğup silindirlerde yaşacağız

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, insanların gelecekte uzayda doğacağını ve dev silindirlerde yaşayacaklarını söyledi.

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Amazon'un kurucusu ve halihazırda Blue Origin şirketiyle uzay çalışmaları yürüten Amerikalı milyarder Jeff Bezos, insanlığın dünya dışında kolonileşme çabalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gelecek yüzyıllarda insanlığın 'uzayda doğacağını' söyleyen Bezos, insanların '1 milyon nüfusa ev sahipliği yapabilecek dev silindirlerde yaşayacağını' dile getirdi.

Bezos, insanlığın dünyada var olan nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam ile yerçekimini kendisi tasarlayacağını belirtti.

Ünlü milyarder, "Yüzyıllar sonra birçok insan uzayda doğacak, buralar onların ilk evleri olacak. Bu kolonilerde doğacak, yaşayacak, sonrasında sizin Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya'yı ziyaret edecekler" dedi.

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