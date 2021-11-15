Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta Suriye'deki son durum olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.