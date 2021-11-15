Tuğrul Bey kimdir tarihte nasıl öldü Tuğrul Bey çocukları kimdir?

Sultan Alpaslan'ın hayatını ve başarılarını anlatan dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultan olan Alparslan'ın başarılarının anlatıldığı dizideki Tuğrul Bey kimdir, ne zaman nasıl öldü? Tuğrul Bey eşleri ve çocukları kimdir? Tuğrul Bey tarihteki yeri ve hayatı

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Selçuk Bey'in torunu olan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey, aynı zamanda devletin de kurucusudur. 73 yaşında vefat eden Tuğrul Bey'in yerine yeğeni Alparslan geçti. TRT1 de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu'da Tuğrul Bey'e Barış Bağcı hayat veriyor. Barış Bağcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Sultan Tuğrul Bey hakkında

Tuğrul Bey kimdir: Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuk Bey'in torunu olan Tuğrul Bey'in babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey’in yanında büyüdü. 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi.

Selçuklulara yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Türkler Horasan'a göç etti. 1028-1029 yılları arasında kardeşi Çağrı Bey ile birlikte Merv ve Nişabur kentlerini ele geçirdi. Buhara ve Belh kentlerine seferler düzenledi. 1038 yılında Nişabur'da kendini sultan ilan etti. 1040 yılında Gaznelilere karşı yaptığı Dandanakan Savaşı'nı kazanarak Gazne Devleti'ne karşı Selçukluların üstünlüğünü sağladı. Kardeşi Çağrı Bey'i Horasan valisi tayin eden Tuğrul Bey İran'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve Selçuklu topraklarını Anadolu'ya kadar genişletti.

1055 yılında Abbasi halifesi olan Kaim, Bağdat'ı ellerinde bulunduran Şii mezhepli Büveyhoğulları'na olan bağımlılıktan kurtulmak için kadı Mâvardı'yı Tuğrul Bey'e göndererek Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'den yardım istedi. Tuğrul Bey'i Bağdat'a davet etti. Tuğrul Bey Abbâsî halifesini Şiilerden kurtarmak için 1055'te Bağdat'a yaptığı seferde Büveyhoğulları ile savaştı ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Irak'ta son Büveyhoğulları hükümdarı olan El-Meliku’r-Rahim'i esir alan Tuğrul Bey bu devlete son verdi. Tuğrul Bey Bağdat'a girip Abbâsî halifeliğinin koruyuculuğunu üzerine aldı.

Selçuklu idaresinde bulunan ülkede Tuğrul Bey aleyhine üvey kardeşi İbrahim Yınal isyan etti ve büyük sayıda Türkmen de bu isyana katıldı. Tuğrul Bey isyancı üvey kardeşi İbrahim Yınal ve Büveyhoğulları orduları ile savaşa girmek zorunda kaldı. 1060 yılında Tuğrul Bey İbrahim Yinal isyanını bastırdı ve Fâtımîlerin eline geçmiş olan Bağdat'ı ele geçirdi. Abbâsî halifesi Kaim'in tekrar Bağdat'a dönmesini sağlayan Tuğrul Bey, halifenin kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile evlendi. Halife Kaim, Tuğrul Bey'e Ruknu ʾd-Din (Dinin direği) ve Malikul-Meşrik ve Magrib (Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı) unvanlarını verip onu Sultan ilan etti.

İlk eşi hastalıktan 1060 yılında Cürcan'da öldü. Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde 73 yaşındayken çocuksuz olarak İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir. Tuğrul Beyin mezarı Tuğrul Kulesi'ndedir.

Barış Bağcı kimdir: Bağcı, 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etti.

2015 - 2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırdı. 2017 - 2020 yılları arasında Çember adlı polisiye dizisinde Başkomiser Barış, 2020 - 2021 yılları arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterini oynadı. Bağcı, günümüzde TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı ve Sultan Alparslan'ın amcası olan Tuğrul Bey'i canlandırıyor.