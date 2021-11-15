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İran'da yine sallandı! 6'lık depremlerden sonra yine şiddetli deprem

İran'da yine sallandı! 6'lık depremlerden sonra yine şiddetli deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde yerel saatle 17.06’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 13 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Dün İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 1 dakika ara ile 6.4 ve 6.3 büyüklüklerinde deprem meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı.

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