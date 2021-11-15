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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Şeker yokluğu sorununu bakkallar çözer

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Şeker yokluğu sorununu bakkallar çözer

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken şekerin bakkallar aracılığıyla dağıtılmasını talep etti.

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TESK Genel Başkanı Palandöken, şekerin bakkallar aracılığıyla dağıtılmasını talep etti.Konuya ilişkin açıklama yapan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kabul edilemez"

“Gündem konularından birisi olan piyasada şeker yok problemini mahallenin bakkalı çözer. Bunun için de zaman kaybedilmeden şeker raflarının boş olmasına çözüm olarak bakkallarımız devreye sokulmalı. Fabrikalardan direkt vatandaşa arz için bakkallarımız aracı olmak için hazır. Zam söylentileri, kuraklık gibi birçok sebep sunularak üç beyazdan biri ve evlerimizin olmazsa olmazı şekerin vatandaşa yok denilerek satışının olmaması durumu kabul edilemez.

"Kimseye faydası yok"

Üretimde bir sorun olmamasına rağmen rafların boş kalması, stokçuluk yapmanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Bakkallarımız aracılığıyla bu durum hızlı bir şekilde çözülebilir.”

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