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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı son 'helalleşme' videosu CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu. Son olarak CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' paylaşımı ile CHP tabanı kadar parti ile özdeşleşmiş, kongrelerde rakibi olmuş isimlerin de tepkisini çekti. O isimlerden biri de CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini hedef aldı.

"Lafa gelince Atatürk'ün partisi"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Kocasakal, "Duydunuz mu? Kemal Bey helalleşme yolculuğuna çıkma kararı almış. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi başarmak gerekiyormuş. Bu, iktidardan daha önemli bir vizyonmuş. Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi?

"Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız"

Anlaşılıyor ki af dilenip helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara Dersim katliamı! Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık" ifadelerini kullandı.

"Canan Hanım'ı kıracak haliniz yok"

Kocasakal, Türkiye'nin tek parti dönemine ait tartışmalı konularını da hatırlattığı paylaşımında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı. Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarını hatırlatarak, "Bu arada her ne kadar maratonlarda tişörtlerde 1919, 1923 varsa da Sayın Çelebi'nin dediği gibi zihinlerde 1915 var. O nedenle 1915 Ermeni soykırımı ile de yüzleşilmeli, helalleşilip kucaklaşılmalı! Herhalde 1919 Canan Hanım'ı kıracak halleri yok" dedi.

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