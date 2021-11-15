NATO Genel Sekreter Stoltenberg'den küstah Türkiye sözleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki demokratik yapıyı eleştiren bir açıklama yaptı.

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İttifak noktasında çeşitli tartışmaların yaşandığı NATO'dan Türkiye'ye eleştiri geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 alımı ve demokratik yapısıyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, skandal sözlerin altına imza atarken Türkiye'yi sorun olmakla itham etti. Bunun yanı sıra Türkiye'deki demokratik sisteme yönelik şunları söyledi:

"Türkiye, NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldi. NATO müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruslardan büyük bir hava savunma sistemi satın almakta ısrar etti. NATO'nun 'demokratik değerlere' bağlılığıyla alay eden Erdoğan; yargıya müdahale ediyor, siyasi düşmanlarını hapse atıyor ve seçimleri tekrarlıyor. 2016 ve 2017'de Gazetecileri Koruma Komitesi, sıralamasında Türkiye'yi dünyanın 1 numaralı gazeteci hapishanesi olarak koydu."

Müttefik ülkelerden tepkiler

NATO üyesi bazı ülkelerin de konuyla ilgili tepki gösterdiğini belirten Stoltenberg, haddini aşan şu açıklamaları yaptı:

"Seçim yapıyorlar. Yakın zamanda muhalefet İstanbul'da seçim kazanmayı başardı. Çeşitli müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi. Müttefiklerimizin bu mesele hakkında güçlü şekilde farklı görüşleri var. Burada (Brüksel'deki NATO karargahı) konuşuyoruz. Meseleyi ele alırken politik, diplomatik baskı yöntemlerini kullanıyorlar."