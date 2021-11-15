BIST 1.702
DOLAR 10,05
EURO 11,51
ALTIN 600,86
HABER /  GÜNCEL

ABD heyeti PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile görüştü

ABD heyeti PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir heyet, geçtiğimiz günlerde görevden alındığı söylenen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'le görüşme gerçekleştirdi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir heyet, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'le bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık yaptı. ABD'li bazı diplomatlar da heyete eşlik etti.

Bölgeye yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair görüntüler de paylaşıldı.

Görevden alındığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Mazlum Kobani'nin alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildiği öne sürülmüştü. Mazlum Kobani'nin yerine Mahmut Reş'in atandığı iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alparslan dizisinde Evdokya kimdir tarihteki yeri ve önemi nedir?
Alparslan dizisinde Evdokya kimdir tarihteki yeri ve önemi nedir?
Galatasaray'da derbi mesaisi başladı! 15 oyuncu katılmadı
Galatasaray'da derbi mesaisi başladı! 15 oyuncu katılmadı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Şeker yokluğu sorununu bakkallar çözer
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Şeker yokluğu sorununu bakkallar çözer
İran'da yine sallandı! 6'lık depremlerden sonra yine şiddetli deprem
İran'da yine sallandı! 6'lık depremlerden sonra yine şiddetli deprem
Akça Hatun tarihte kimdir hayatı Sultan Alparslan ile evliliği ve çocukları
Akça Hatun tarihte kimdir hayatı Sultan Alparslan ile evliliği ve çocukları
Tuğrul Bey kimdir tarihte nasıl öldü Tuğrul Bey çocukları kimdir?
Tuğrul Bey kimdir tarihte nasıl öldü Tuğrul Bey çocukları kimdir?
Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü
Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıya taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıya taziye telefonu
Jeff Bezos insanlığın geleceği için konuştu: Uzayda doğup silindirlerde yaşacağız
Jeff Bezos insanlığın geleceği için konuştu: Uzayda doğup silindirlerde yaşacağız
Kasanın fiyat içindeki limonu geçti! "Bir sene sonra dolarla alacağız"
Kasanın fiyat içindeki limonu geçti! "Bir sene sonra dolarla alacağız"