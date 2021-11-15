ABD heyeti PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir heyet, geçtiğimiz günlerde görevden alındığı söylenen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'le görüşme gerçekleştirdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir heyet, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'le bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık yaptı. ABD'li bazı diplomatlar da heyete eşlik etti.

Bölgeye yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair görüntüler de paylaşıldı.