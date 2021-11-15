Hürriyet gazetesinden ayrılan Ertuğrul Özkök'ün tazminat ücreti belli oldu

Hürriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Ertuğrul Özkök'ün ayrılığının ardından alacağı tazminat ücreti de belli oldu. Özkök, Demirören Holdingden 5 taksit şeklinde 6 milyon lira tazminat alacak.

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Hürriyet gazetesinde 20 yıl boyunca genel yayın yönetmeni olarak görev yapan, 12 yıldır da köşe yazarlığı görevini sürdüren Ertuğrul Özkök'ün ayrılığının ardından medya kulislerinden dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Bu ayrılığın temelinde Özkök'ün yeniden medyaya dönme hazırlığı içerisinde olan eski patronu Aydın Doğan ile sık sık bir araya geldiğinin yattığı dile getirilmişti.

"Sen hala Aydın Doğan'ı patronun sanıyorsun"

Yeniçağ gazetesinde yayınlanan Ümit Karadağ'ın kulis haberi bu iddiaları doğruladı. Habere göre Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören, Ertuğrul Özkök ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Meltem Demirören’'n Ertuğrul Özkök'e, "Sen bir türlü bizim ailenin patronajlığını kabullenemedin. Hala Aydın Doğan'ı patronun sanıyorsun" dediği iddia edildi.