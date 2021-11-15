Rusya'dan Türkiye'ye dikkat çeken savaş uçağı teklifi

RUSYA Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savaş uçağı konusunda istenirse Rusya olarak yardımcı olabileceklerini söyledi. Şugayev, Su-35 ile Su-57 tedariki için de konuştu.

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RUSYA Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye geliştirmekte olduğu 5. nesil savaş uçağının yapımını konusunda yardım etmeye hazır olduğunu, "TFX savaş uçağı geliştirmeye yönelik bir programları var. Bildiğim kadarıyla motor konusunda her şey yolunda gitmiyor. Talepte bulunurlarsa yardım ederiz" ifadeleriyle belirtti.

Şugayev, ABD ile F-16 ve F-35 sevkiyatı konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'nin Su-35 uçakları ile ilgilenmesini umduklarını da şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'ye ABD'den F-35 ve F-16 sevkiyatı konusunda yaşanan sorunlar malum. Bu da Türkiye'nin ilgisini büyük olasılıkla bizim askeri havacılık sistemlerimize yönelteceğini gösteriyor. Su-35 uçağıyla kesinlikle ilgileneceklerini düşünüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uçağa büyük ilgi gösterdi. Bakacağız. Su-57 her halükarda Rusya Silahlı Kuvvetleri için öncelikli bir uçak. Ancak Su-57'nin ihracat potansiyeli de oldukça yüksek."