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Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Almanya'ya elendikleri maçı anlatarak, "Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu" dedi.

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Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. İki takımda da hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Maç öncesinde sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu Sofiane Feghouli'den sert bir açıklama geldi. Cezayirli oyuncu, ülkesine yaptığı açıklamada Almanya'ya elendikleri maçtan sonra Mesut Özil'den nefret ettiğini belirtti.

"Attığı gol hayatımızı kararttı"
Feghouli açıklamalarında, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı.

"Mesut'tan nefret ediyorum"
O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum." ifadelerini kullandı.

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