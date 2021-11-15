Türkiye 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 350 bin 933 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 118 milyon 559 bin 680'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 258 oldu.

Bakan Koca ilk kez diyerek açıkladı



Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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