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Diyarbakır'daki terör operasyonunda HDP'li yöneticilerin de olduğu 13 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'daki terör operasyonunda HDP'li yöneticilerin de olduğu 13 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin de olduğu 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişinin yakalanması için önceki gün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti 19 adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP'lilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından aralarında HDP'lilerin de olduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 kişi serbest bırakıldı.

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