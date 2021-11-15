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Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı

Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı

Polonya ile Belarus ile arasındaki Bruzgi-Kuznica Bialostocka sınır kapısında 3 bin 500 göçmen toplanırken, Polonya güvenlik güçleri göçmenlerin yasa dışı geçişlerine karşı teyakkuza geçti.

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Polonya ile Belarus arasında göçmen krizi devam ederken, binlerce göçmen Polonya’nın geçtiğimiz pazartesiden bu yana geçişleri askıya aldığı Kuznica Bialostocka sınır kapısında toplandı.

3 bin 500 göçmen sınır kapısında
Polonya polisi tarafından yapılan açıklamada, sayıları 3 bin 500’ü bulan göçmenlerin Polonya’ya geçmek için beklediği, Polonya polisi, ordu ve sınır koruma mensubu yüzlerce güvenlik görevlisinin ise sınırın Polonya tarafında bekleyişlerini sürdürdüğü kaydedildi.

"Belarus, bizim tarafımızdan ateş açılmasını bekliyor"
Sınır Koruma Basın Birimi yetkililerinden Anna Michalska düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akmakta olan göçmenlerin zor kullanarak sınırı geçmeyi deneyecekleri beklentisi içinde olduklarını belirtti.

Michalska, "Burada olan bitenlerin hepsi Belaruslu yetkililerin gözleri önünde meydana gelmekte. Hiçbir müdahalede bulunmuyorlar. Belarus tarafı bizim tarafımızdan ateş açılmasını bekliyor, fakat biz gerginliği artırmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göçmenler sınır hattı boyunca çadır kurup ateş yaktı
Michalska, Kuznica Bialostocka sınır kapısına gelmekte olan göçmenlerin sınır hattı boyunca çadırlar kurup kamp ateşi yaktıklarını bildirdi.

Bölgede yaşanan gerginlik, Polonya askeri ve polis helikopterlerinin gerçekleştirdikleri devriye uçuşları esnasında kaydedilen görüntülere de yansıdı. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belaruslu yetkililerin direktifleri doğrultusunda sınır hattında biriken grubun en ön saflarına çocukların ve kadınların yerleştirildiği ileri sürüldü.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülerde Bakanlık, Belarus medyasının propaganda amaçlı haberler hazırlamak için en ön safta yere oturtulmuş kadın ve çocukları kaydettiğini bildirdi.

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