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Özgür Demirtaş: Şaşkınlık içerisindeyim

Özgür Demirtaş: Şaşkınlık içerisindeyim

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyadan kendisine saldıran grubu tespit ettiğini söylerken şaşkınlığını da gizlemedi. Demirtaş, tweetinde "Kesinlikle düşündüğüm yer değil. Bu hayat çok garip" mesajını paylaştı.

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Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından kendisine saldırı yapan trol ordusunun kaynağını öğrendiğini söyledi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi ile ilgili yaptığı yorumların ardından sık sık iktidara yakınlığı ile bilinen kişilerin hedefi oluyordu.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine saldıran bir trol grubunun kaynağını öğrendiğini duyurdu.

Demirtaş, "Az önce bana saldıran bir trol grubunun kaynağını öğrendim. Şaşkınlık içindeyim. Kesinlikle düşündüğüm yer değil. Bu hayat çok garip" dedi. 

Bir kullanıcı, Demirtaş'a "Kaynak: AK Parti. Bu kadar zor değildi hocam" şeklinde tweet attı. Kullanıcıya yanıt veren Demirtaş ise "değil maalesef" ifadelerini kullandı

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