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KKTC'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
KKTC'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 174'ü yerel olmak üzere 211 yeni vaka tespit edilirken ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısının 23 bin 342 olduğu duyurularak 174'ü yerel olmak üzere toplam 211 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 24 bin 731'e ulaşırken salgının başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti. KKTC genelinde 8 kişinin yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

Vakalardan 72'sinin başkent Lefkoşa, 49'unun Girne, 42'sinin Gazimağusa, 6'sının Güzelyurt, 1'inin Lefke ve 4'ünün İskele'de tespit edildiği bildirildi.

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