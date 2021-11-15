BIST 1.702
DOLAR 10,05
EURO 11,46
ALTIN 604,01
HABER /  GÜNCEL

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde trafik kazası geçirdi. Ersoy, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Abone ol

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün sabah erken saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) bir kaza geçirdi.

Ersoy kazanın olduğu yerden sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü gazeteci, durumunun iyi olduğunu ve kazanın nasıl yaşandığını kısaca aktardı.

"Arkadan gelen araç 150 km ile bana çarptı"
Ersoy çektiği videoda, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı” notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Demirtaş: Şaşkınlık içerisindeyim
Özgür Demirtaş: Şaşkınlık içerisindeyim
Aşiret düğününde dudak uçuklatan miktarda altın ve para takıldı
Aşiret düğününde dudak uçuklatan miktarda altın ve para takıldı
Başkanların görüşmesi öncesi Çin'den kritik ABD mesajı
Başkanların görüşmesi öncesi Çin'den kritik ABD mesajı
Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı
Belarus’ta 3 bin 500 göçmen, Polonya sınır kapısına dayandı
Fransa'nın bayrağını değiştiren Macron halkın sabırları taşırdı
Fransa'nın bayrağını değiştiren Macron halkın sabırları taşırdı
Türkiye 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 15 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Akça Hatun kimin kızı anne ve babası kimdir Akça Hatun tarihte kimdir?
Akça Hatun kimin kızı anne ve babası kimdir Akça Hatun tarihte kimdir?
Türk Devletleri Teşkilatının büyük potansiyeli Çin, İran ve Rusya'nın takibinde
Türk Devletleri Teşkilatının büyük potansiyeli Çin, İran ve Rusya'nın takibinde
Sürpriz TOBB ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Sürpriz TOBB ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı