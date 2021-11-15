Şeker fiyatlarına şok zam! Öyle bir arttı ki...

Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 25 zam yaparak kilogramı 3,93 TL olan şekerin fiyatını 4,91 TL'ye yükseltti.

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Şeker fiyatları ve arzına yönelik tartışmalar yaşanırken Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı.

Türkşeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi.

Böylece, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.