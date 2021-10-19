Kılıçdaroğlu'ndan bürokratları tehdit videosuyla ilgili eleştirilere sert yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurlara tehdit mesajı yolladığı videoyla ilgili iktidar partisinin eleştirilerine tepki göstererek, "Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış bulunmazsanız namertsiniz'' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın temel görevlerini sıralayan Kılıçdaroğlu, para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi gerekirken bankanın bunu da yapmadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Saray müdahale ediyor ve Merkez Bankası'nın sağlıklı, tutarlı karar almasını engelliyor." görüşünü öne sürdü.

Merkez Bankası ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'na yaptığı ziyareti anımsatarak, bu sırada banka personeline "Bankanıza sahip çıkın" dediğini aktardı. Merkez Bankası'nın bir kültürü ve çok iyi yetişmiş kadroları bulunduğuna da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Çok iyi yetişmiş kadrolarını göz ardı edip, onları bankanın dışına itip dışardan eleman getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Bankanın kültürünü mahveder ve bugünkü duruma getirir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bremen mızıkacıları harekete geçti"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hafta sonu paylaştığı bir videoyla devlet memurlarına yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, "Bir video paylaştım. Devlet memurlarınıza görevinizi yapın dedim. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarısınız. Pazartesi kim yasa dışı talimat verirse orada durun ve yapmayın. Ben bunları söyledim, Bremen Mızıkacıları harekete geçti, saraydan başlayarak en aşağıya kadar. Vay efendim, devlet memurlarını tehdit ediyormuşum, vesayet özlemi içindeymişim, darbeci zihniyetmiş. Allah akıl fikir versin, bari usturuplu bir şey söyleyin. Ben 'Hırsızlığa bulaşmayın, hırsızlık için kim talimat veriyorsa ona uymayın' diyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz, bulunun. Daha görecekleri çok şey var. Demek ki 'Hırsızlık yapın' desem hakaret içermeyecek, hiçbir şey olmayacak." sözlerini sarf etti.

Fuat Oktay'a: Sen kimsin?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, bu konudaki açıklamasını aktaran Kılıçdaroğlu, "Kimsin sen, devlet memuru ne zamandan beri senin çalışanların oluyor? Ne demektir bu? 'Bizim talimat verip de malı götürdüklerimize dokunma, onlar bizim çalışanlarımız' diyor. Bu lafı kullandığın andan itibaren toplumu bölüyorsun sen. Devletin memuru, devletin işini yapar, milletin hizmetindedir. Yasal ölçüler içinde konuşuyorum, kullandığım her cümlenin mutlaka kanunda bir yeri vardır. Bu kadar dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anayasaya göre, devlet memurlarının suç işlemeye yönelik emirleri yerine getiremeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sarayın memurları ayrı, devletin memurları ayrı. Mafyatik ilişkiler içine girenler sarayın memurlarıdır. Talimatı oradan veya onların çocuklarının kurduğu vakıflardan alırlar. Devletin memurunun temel güvencesi yasalardır ve millete hizmet etmektir. Arada dağlar kadar fark var." dedi.

Kılıçdaroğlu, "söz konusu video ile devlet memurlarını tehdit ettiği" yönündeki tepkileri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine, milletine hizmet ediyorsa, hangi görüşten olursa olsun, benim başımın üstünde yeri vardır. Ama 'Mafyatik ilişkilere girenleri tehdit mi ediyorsun?' diyorlarsa, evet onları tehdit ediyorum. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. 'Kul hakkı yiyecek, her türlü rezilliği yapacak, mafyatik ilişkilere girecek, malı götürecek, Kılıçdaroğlu buna hiç ses çıkarmasın'. Niye ses çıkarmayayım? Sen ses çıkarmıyorsun zaten, malı götürenlerin sırtını sıvazlıyorsun. Balığın baştan kokacağını da çok iyi biliyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, vakıfların kamu için çalıştığını, çalışanlarının da kendilerini gönüllü olarak topluma adadıklarını ve elde ettikleri gelirler ile harcamalarını kamuoyuna şeffaf şekilde açıkladıklarını dile getirerek, "Erdoğan ve ailesinin kurduğu vakıflar 83 milyondan ne kadar para topladı, yani devletin hazinesinden bu vakıflara kaç lira para ödendi? Bilen yok. Erdoğan ailesinin vakıflarının ister devletten, ister belediyelerden, ister tahsis edilen malların kiralarından ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta sonu videolu mesajını Twitter hesabından paylaşmıştı. Açıklamasında bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin" diye seslenmişti.