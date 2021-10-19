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Deprem uzmanı Naci Görür'den 6'lık depremin ardından ürküten uyarı

Deprem uzmanı Naci Görür'den 6'lık depremin ardından ürküten uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'i sallayan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, bu sonda depremlerin devam edeceğini söyledi.

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Antalya'nın Kaş açıklarında meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kıbrıs-Helen yayında yaşandığını belirterek "Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde." dedi.

Akdeniz’de, Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.32’de deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada depremin Kaş’a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6.0 olduğu aktarırken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Görür, “Arkadaşlar, Akdeniz'de Kıbrıs-Helen yayında, muhtemelen plini-Strabo zonunun güney kesimlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresini biraz etkiledi. Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde.” dedi.

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