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Eski ABD Başkanı Trump'ın sitesini çökerttiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotosunu koydular

Eski ABD Başkanı Trump'ın sitesini çökerttiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotosunu koydular

Geçtiğimiz yıl olaylı bir sürecin ardından seçimleri kaybeden ve görevi Joe Biden’a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait internet sitesinin ele geçirilmesinin şokunu yaşadı.

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The Independent’ın haberine göre, 75 yaşındaki Trump’ın sitesini ele geçirenler bir Türk hacker grubu. RootAyyildiz isimli grup siteyi ele geçirdikten sonra giriş sayfasında Türkçe bir mesaj paylaştı.

Biden'ı da hedef aldılar

Mesajda, “Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da onlara kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır” ifadeleri yer alıyor. Mesajın hemen altında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmaya ait video da yerleştirildi.

RootAyyildiz isimli grubun, Kasım 2020’deki seçimlerde Joe Biden’ın internet sitesini de ele geçirdiği belirtiliyor.

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