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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor! Köyünde toprağa verilecek

Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor! Köyünde toprağa verilecek

Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Yerli ve Milli teknolojide hamlesi için aralıksız çalışan Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'deki Baykar fabrikasında çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Fatih Camii'ne getirildi.

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BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş, BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise merhum Özdemir için "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." ifadelerine yer verilmişti.

Bakanlar taziyeye geldi

Özdemir Bayraktar'ın cenazesi dün tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de yer alan Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne getirildi. Fabrikada bulunan cenaze, helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne doğru yola çıkarıldı.

Fatih Camisi avlusuna getirildi

Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlenecek.

Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.

Bilal Erdoğan da eniştesi Selçuk Bayraktar'la birlikte Fatih Camisi avlusunda taziyeleri kabul edenler arasında yer aldı. 

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