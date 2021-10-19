Özdemir Bayraktar çocukları oğlu Selçuk, Ahmet ve Haluk Bayraktar kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Özdemir Bayraktar'ın ölüm nedeni kanser olarak açıklandı. Bir süredir kanser tedavisi gören iş insanı Özdemir Bayraktar'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar kimdir, eşi kimdir?

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Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, Erdoğan'ın dünürü olan iş insanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında kanser tedavisi görürken hayatını kaybetti. Ölümü ile başta oğulları olmak üzere ailesini acıya boğan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından siyasiler çocukları ard arda taziye mesajı yayınladı. Peki Özdemir Bayraktar kimdir, aslen nereli, eşi Canan Bayraktar ve çocukları kimdir?

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'de SİHA'nin fikir babası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Baykar'dan yapılan açıklamada, Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazının 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacağı açıklandı.

Şirketin açıklamasında, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü... Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz." denildi.

Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar. Canan Bayraktar ayrıca başörtülü ilk üniversiteli nesilden.

Evlatları babalarına böyle veda etti: Özdemir Bayraktar’ın iki oğlu Selçuk ve Haluk Bayraktar, vefat haberinin ardından sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı. Selçuk Bayraktar, “Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü… Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti…” dedi. Haluk Bayraktar da “Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti” diye yazdı.

Özdemir Bayraktar kimdir: 1949 yılında Sarıyer’in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

1984 yılında Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır."