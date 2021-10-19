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Kocaeli'de polisi metrelerce sürükleyen CHP'linin savunması pes dedirtti! Bakın neden kaçmış

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de denetim için otomobili durdurulduğu sırada aniden hareket edince, cama tutunan trafik polisini sürükleyerek yaralanmasına neden olan eski CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı sürücü Bülent Sadıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, geçen hafta Perşembe günü İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Trafik polislerinin denetim için durdurduğu 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Sadıkoğlu bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru Bedir Yıldız (25), otomobilin açık olan sol ön camına tutununca sürüklenerek yaralandı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak’ta bulundu.

CHP’de bir dönem İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu belirlenen aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu’nun kaçtığı belirtildi. Omzunda kırık olan polis memuru Bedir Yıldız, Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bedir Yıldız'ın, iyileştikten sonra görevine döneceği belirtildi.


"Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim"
Polis, dün öğle saatlerinde Bülent Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sadıkoğlu bugün adliyeye sevk edilecek. Bülent Sadıkoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Normalde kendisinin beyefendi birisi olduğunu belirten Sadıkoğlu ifadesinin devamında, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

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