Antalya’da polis 7 ay takip etti düğmeye basıldı örgüt çökertildi bazı kamu görevlileri işin içinde

Antalya'da,’Kartal grubu’ olarak bilinen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kamu görevlileri ve örgüt liderinin bulunduğu 14 kişi ‘vurgun’ operasyonuyla gözaltına alındı. 7 ay boyunca yürütülen çalışmaların ardından şüphelilerin 12 ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, para ve silah ele geçirildi.

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M.K.B, 31.03.2021 tarihinde Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi Amirliğine “Kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişi hürriyetini yoksun kılma ve nitelikli yağma” olayı ile ilgili başvuruda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, müşteki M.K.B. ifadesi doğrultusunda, şüpheli şahıslar hakkında yapılan araştırmada bu ve benzeri suçları gerçekleştirdikleri tespit etti.

Şüpheliler takibe alındı

Uzman ekipler F.K. liderliğindeki örgütü 7 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Örgütün amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu, ayrıca şahısların yüksek faizlerle vermiş oldukları paraları alabilmek kastı ile “yağma,nitelikli yağma,tehdit, silahla tehdit,hakaret, kasten yaralama, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” eylemlerinde bulundukları değerlendirilmiş ve şahısların eylemlerinin ispatı amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı ile F.K. ve örgüt elemanları C.K., M.Ö., M.A., M.A., T.C., A.K., A.Ç., L.Ş., B.B., K.Ö., K.P. ve A.B. isimli şüpheliler takibe alındı.

Bazı kamu görevlilerinden destek aldılar

Yapılan tespitler de örgütün yaptığı eylemler ile ilgili kamu görevlilerinden destek aldığı bu kamu görevlilerinin Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışan A.S. ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.E. Olduğu da belirlendi. Çalışmalar devam ederken, gelen tape bilgilerinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan A.Y. isimli şahsında şüpheli şahıslarla irtibatlı olduğu tespit edildi, şüpheli ifadesi alınarak evrakının ikmalen gönderilmesi talimatı alındı.

Ele geçirilenler

Operasyon kapsamında arama yapılan 12 ikamet, 5 iş yeri ve 4 araçtan; 21 adet cep telefonu, 23 adet sim kart, 7 adet bilgisayar, 9 adet USB flaş disk, 3 adet hafıza kartı, 1 adet tablet ve 1 adet hard disk olmak üzere toplamda 65 adet dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca aramalarda, çeşitli şirket ve şahıs adına düzenlenmiş, 53 adet çeşitli bankalara ait çek, senet, ödeme protokolü, 50 adet para gönderme dekontu, 1 adet çek kayıt dekontu, 3 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 32 bin 900 TL, 40 Dolar ve 300 Euro bulundu.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi.