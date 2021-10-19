Alman gazetesi Bild’de taciz skandalı: Yayın yönetmeni kovuldu

ALMANYA'nın çok okunan gazetelerinden Bild'in yayın yönetmeni Julian Reichelt, şirket içinde yapılan soruşturma sonrasında görevden alındı.

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Almanya Bild gazetesinde yaşanan Taciz skandalı ile çalkalanıyor. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Bild'den yapılan açıklamada yayın yönetmeni Julian Reichelt'ın görevinden alındığı bilgisine yer verildi. Yapılan açıklamada Reichelt'ın özel hayatı ile iş ilişkisini ayırmayı başaramadığı vurgulandı ve 'yönetim kuruluna bu konudaki hatasını söyledi' denildi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild’in yayın yönetmeni 2016’da, bu yıl görevi bırakan Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmişti.

New York Times yazmıştı

Geçtiğimiz günlerde Reichelt'ın bir çalışan ile ilişki yaşadığı, bu kişiyi terfi ettirdiği ortaya çıkmıştı. Bu iddia ilk olarak Pazar günü Ney York Times'ta (NYT) yer almıştı. Yönetim kurulundan yapılan resmi duyuru ile bu Haber de doğrulanmış oldu.

Reichelt'ın cinsel suistimal ve zorbalık suçlamaları ile de karşı karşıya kalmış ve tüm bulgularını örtbas etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Eski yayın yönetmeni bu yılın Mart ayında yönetim kurulu tarafından geçici olarak kenara çekilmiş, ancak iki haftadan kısa bir süre sonra yeniden güçlü bir konuma getirilmişti.

Bu konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Yönetim kurulu, 2021 baharında uyum prosedürünün sona ermesinden sonra bile, Reichelt'in özel ve profesyonel hayatı açıkça ayırmamaya devam ettiğini ve yönetim kuruluna bu konuda yalanlar söylediğini öğrendi.'

Reichelt ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.