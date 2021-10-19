Mustafa Şentop'tan 10 ülkeye sert tepki: Haddini bilmezliktir işinize bakın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisine tepki gösterdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili tahliye çağrısı yaptı.

Tepki çeken açıklamalara bir eleştiri de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Twitter adresinden açıklama yapan Şentop, "Türkiye'de "devam eden dava" hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın." ifadelerine yer verdi