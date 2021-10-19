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Toyota ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak

Toyota ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak

Toyota Motor'un, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracağı bildirildi.

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Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Toyota Motor North America ile Toyota Tsusho firmaları, ABD'de batarya tesisi kurulmasına yönelik iş birliği yapacak.

2025'te hizmete girmesi ve 2031'e kadar 1,29 milyar dolarlık yatırıma erişmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi hedefleyecek. Tesisin lokasyonu ve üretim kapasitesine ilişkin bilgi verilmedi.

Kyodo ajansına göre Toyota Motor North America Üst Yöneticisi (CEO) Ogawa Tetsuo yaptığı açıklamada, "Bu yatırım elektrikli araçların ABD tüketicileri için daha uygun fiyatlı hale gelmesine yardımcı olacak." dedi.

Ogawa, karbon emisyonunu düşürmeyi hedefleyen yatırıma yönelik, "Daha önemlisi de mobilitenin geleceğine bağlı Amerikan istihdamını da artıracak." ifadesini kullandı.

Kyodo'nun Toyota'ya dayandırdığı bilgiye göre, Japon firmasının ABD'de sattıklarının yüzde 25'inin elektrikli araçlardan oluştuğu kaydedildi.

Firma tahminlerine göre bu oranın 2030'a kadar yüzde 70'e ulaşması öngörülüyor.​​​​​​​

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